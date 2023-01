Salerno ricorda Robert Anthony Boggi con una targa nel vecchio Vestuti Casarin: «Vorrei che arbitrasse ancora nel nuovo mondo che lo ha accolto»

Salerno ha reso omaggio a Robert Anthony Boggi. Nel vecchio stadio Vestuti, ad un mese dalla scomparsa, è stata affissa una targa per onorare la memoria dell'ex arbitro internazionale di calcio. Toccanti i ricordi di Paolo Casarin e del figlio Pasquale Boggi. «Robert è stato un uomo onesto, capace, semplice», ha detto l'ex arbitro, intervenendo in collegamento telefonico. «Vorrei che arbitrasse ancora nel nuovo mondo che lo ha accolto e che potesse essere ancora felice».

«Voglio ringraziare l'Amministrazione comunale e quanti hanno reso possibile questo momento di ricordo», ha detto il figlio Pasquale Boggi. «Credo che la memoria di mio padre, che è stato un grande sportivo, un grande appassionato di calcio e una persona che ha vissuto i vari aspetti della città, meritasse un ricordo proprio in un impianto che è stata la sua casa per tanti anni. Dovunque rotola un pallone la sua memoria viene ben onorata. La sua targa, tra l'altro, è stata apposta accanto a quella di Bruno Carmando che è stato come un secondo padre per lui quando è venuto a mancare mio nonno. Era una persona che lascia un grande ricordo di rispetto per tutti. Sapeva rapportarsi al presidente di una società di serie A allo stesso modo con cui si rapportava al popolo. Il rispetto credo che sia la cifra della persona ed è quello che vorrei rimanesse della sua esperienza».