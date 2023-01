Mercato Salernitana, poche ore al gong: Bonazzoli ai saluti, Botheim in bilico I granata hanno necessità di cedere: sondato Navarro del Gil Vicente, sprint per l'esterno

A poche ore dal gong del calciomercato la Salernitana sta provando a definire gli ultimi colpi da mettere a disposizione di Davide Nicola. Riflettori puntati sull'attacco dove si lavora in entrata ed uscita. In bilico ci sono Federico Bonazzoli ed Erik Botheim. Il primo è stato proposto ai greci del Paok Salonicco e dell'Olympiakos ma la soluzione estera non convincerebbe il “pistolero”. Resta quindi aperta anche la pista Verona che è alla ricerca di un attaccante e che ha in uscita Simone Verdi, vecchio pallino del presidente Danilo Iervolino che, a sorpresa, potrebbe tornare in corsa. L'attaccante norvegese, invece, è stato proposto alla Sampdoria ma non sarebbe convinto di lasciare Salerno.

La Salernitana, però, ha necessità di cedere per poter operare in entrata. Il ds Morgan De Sanctis ha da tempo raggiunto l'intesa con lo Sporting Lisbona per il prestito di Jovane Cabral. In mattinata è stato sondato anche Fran Navarro del Gil Vicente, club di serie A portoghese. Sullo sfondo ma più defilato resta Serdar Dursun del Fenerbache.

C'è, inoltre, da risolvere la questione esterno: la Salernitana ha fatto un nuovo tentativo con l'Udinese per Festy Ebosele, esterno che ieri sera è subentrato nel corso del match pareggiato dai friulani contro il Verona.

In uscita è stato ufficializzato il prestito di Jacopo De Matteis alla Fermana. Potrebbe salutare anche Ivan Radovanovic sul quale è forte il pressing del Cagliari.