Verdi-Salernitana, difficile il ribaltone: in mattinata atteso il verdetto Sul caso dovrà pronunciarsi l'ufficio tesseramenti della Lega di serie A

La Salernitana è convinta di aver agito in piena regola ed attende con serenità la decisione della Lega sul tesseramento di Simone Verdi. Il verdetto dovrebbe arrivare in mattinata da parte dell'ufficio tesseramenti della Lega di serie A che dovrà esaminare la ricostruzione fornita dal club granata, anche con l'avallo di Verona e Torino, club coinvolti nella triangolazione di mercato.

La Salernitana ritiene di non esser riuscita a depositare il contratto entro le 20 a causa di un malfunzionamento del portale della Lega di Serie A su cui vanno caricati i documenti. Un problema di cui il club granata, intorno alle 19.57 di ieri, avrebbe informato anche la stessa Lega alla quale avrebbe, poi, inoltrato la documentazione via Pec, dimostrando l'avvenuto accordo con il Torino.

La Lega, dal canto suo, non avrebbe riscontrato malfunzionamenti e ritiene che il contratto per il ritorno di Verdi alla Salernitana sia stato depositato in ritardo e dopo il termine perentorio delle 20. In mattinata è attesa una risposta ufficiale anche se non trapela ottimismo.

La società granata in caso di fumata nera potrebbe impugnare la decisione, presentando un ricorso al Tribunale Federale Nazionale entro un mese. Ma è chiaro che i tempi si allungherebbero di molto. Nel frattempo Verdi ed il suo agente Donato Orgnoni attendono di capire in quale città sarà il futuro del calciatore. Una domanda che, in queste ore, si stanno ponendo anche tutti i tifosi della Salernitana che sperano di poter riabbracciare l'atleta lombardo.