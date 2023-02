Salernitana, niente Verdi-bis: la Lega boccia i granata Respinta l’istanza del cavalluccio marino che aveva segnalato il malfunzionamento del sistema

Nulla da fare per il trasferimento di Simone Verdi alla Salernitana. La Lega di serie A ha bocciato l'istanza del club granata sul mancato tesseramento del calciatore. La società granata riteneva che il deposito ritardato dei documenti fosse stato provocato da un malfunzionamento della piattaforma su cui vanno caricati i contratti. Un problema non riscontrato dalla Lega di serie A che pochi minuti prima del gong aveva ricevuto un altro contratto. Il tentativo della Salernitana, dunque, è risultato vano. Simone Verdi resterà al Verona e sarà avversario dei granata tra due settimane al Bentegodi. La società del cavalluccio marino, infatti, non dovrebbe presentare ricorso al Tfn. Resta l'amaro in bocca per un colpo sfumato sui titoli di coda del calciomercato.