Verso Salernitana-Juventus: un solo cambio nell'undici granata Prosegue la preparazione dei granata in vista del match di martedì all'Arechi

La Salernitana continua a lavorare in vista del match di martedì contro la Juventus. Nicola dovrebbe confermare quasi in blocco la squadra che ha battuto il Lecce in trasferta. L'unica novità, nel 4-3-3 del cavalluccio marino, dovrebbe essere rappresentata dall'impiego di Nicolussi Caviglia in mediana, al posto di Bohinen. Il giovane centrocampista è cresciuto nel vivaio bianconero e per la prima volta affronterà da avversario la sua squadra.

Una soluzione provata anche oggi durante la seduta di allenamento effettuata sul prato del Mary Rosy. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da rondò e lavoro tattico per reparti. Ha lavorato a parte Gyomber che sta smaltendo i postumi dell'infortunio e spera di riuscire a strappare almeno una convocazione. Bisognerà ancora attendere, invece, per rivedere in campo Maggiore, Mazzocchi e Fazio che, in ogni caso, stanno proseguendo senza intoppi il programma di recupero dai rispettivi infortuni.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 11:00.