Salernitana, contro la Juventus sfida del cuore per Nicolussi Caviglia Il calciatore è cresciuto nel vivaio bianconero, martedì sera tornerà titolare

A Lecce è entrato in campo con la grinta e la personalità dei veterani. Una prestazione che, salvo sorprese, garantirà ad Hans Nicolussi Caviglia una maglia da titolare contro la Juventus. Una sfida particolare per il 22enne della Salernitana, cresciuto nel vivaio bianconero e che con la Vecchia Signora ha esordito anche in serie A. Era l'8 marzo 2019 quando il classe 2000 disputò i primi minuti nel campionato di massima serie in occasione di Juventus-Udinese. Quattro anni dopo Nicolussi Caviglia ritroverà la Juventus, ma stavolta da avversario. Sarà la prima sfida ai bianconeri per il centrocampista che, nonostante la giovane età, a Salerno ha avuto subito un impatto notevole: personalità, grinta qualità e anche un gol nella disastrosa sconfitta di Bergamo. Anche per questo martedì sera Nicola dovrebbe lanciarlo nella mischia, preferendolo ad un Bohinen che, dopo l'infortunio, non ha ritrovato ancora la miglior condizione. Per il resto il tecnico dovrebbe riconfermare in blocco la squadra che si è imposta a Lecce. In difesa, con Fazio e Gyomber ancora ai box, sarà Bronn a far coppia con Troost-Ekong davanti ad Ochoa. Sambia e Bradaric saranno i due esterni, mentre Coulibaly e Vilhena affiancheranno Nicolussi Caviglia in mezzo al campo. Davanti il tridente sarà composto da Candreva, Piatek e Dia, con i due esterni che dovranno garantire sia spinta in fase offensiva che copertura quando ci sarà da stringere i denti e soffire.