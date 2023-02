Salernitana-Juventus, Allegri: «Sfida complicata in un ambiente molto caldo» «Nicola sta facendo un ottimo lavoro, sono molto felice per la crescita di Nicolussi Caviglia»

«È una partita complicata, troveremo un ambiente difficile spinto dai tifosi di casa. Nicola sta facendo un ottimo lavoro, loro arrivano dopo la vittoria di Lecce. Sarà importante affrontarla con il piglio giusto, dovremo metterci alla pari della Salernitana». Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di domani sera contro la Salernitana.

«A parte Bonucci, Pogba, Paredes e Kaio Jorge gli altri sono tutti a disposizione. De Sciglio sta bene fisicamente, anche emotivamente, il ragazzo è sereno e tranquillo. Vlahovic rispetto a quando è arrivato è più leggero e dinamico, spero domani faccia gol. Kean? È cresciuto dal punto di vista mentale e tecnico, in questo momento è difficile lasciarlo fuori, sta diventando un giocatore importante. Chiesa sta bene e sono contento. Fagioli è cresciuto molto in un momento in cui mancavano molti giocatori e i giovani in generale hanno dato risposte importanti, portando entusiasmo e tecnica. In questo momento abbiamo tanti giocatori che rientrano dagli infortuni, devo ancora decidere la formazione».

Classifica alla mano, dopo il -15 inflitto ai bianconeri, sarà uno scontro salvezza. «Darsi ora degli obiettivi è impensabile. A breve dobbiamo raggiungere le squadre che abbiamo davanti, dobbiamo cercare di scalare piano piano le posizioni. Adesso dobbiamo riprendere il cammino e tornare alla vittoria. Noi dobbiamo fare bene sul campo, non dobbiamo avere alibi».

Non è mancato, poi, un riferimento ad Hans Nicolussi Caviglia, calciatore di proprietà della Juventus che domani sfiderà i bianconeri da avversario. «Nicolussi Caviglia è stato sfortunato per i problemi che ha avuto al ginocchio. Sta dimostrando il suo valore e sono molto contento. Ma ci sono tanti ragazzi giovani del nostro vivaio molto bravi, il club ha fatto un ottimo lavoro con il settore giovanile. È possibile che nei prossimi anni molti possano far parte della prima squadra».

Salernitana-Juventus: i convocati di Massimiliano Allegri