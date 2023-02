Salernitana, in 30mila all'Arechi per la sfida contro la Juventus Lo stadio di via Allende si prepara a registrare il secondo sold-out stagionale

L'Arechi si prepara a far registrare il secondo sold-out stagionale. Domani sera contro la Juventus sono attesi quasi 30mila spettatori in via Allende. Al momento in prevendita sono stati staccati 18mila biglietti a cui vanno aggiunti gli 8mila tifosi che in estate hanno sottoscritto l'abbonamento. Virtualmente, dunque, sono già 26mila le presenze certe nell'impianto con il nome da principe. Il dato più alto stagionale è stato registrato in occasione di Salernitana-Milan del 4 gennaio quando furono 29.500 gli spettatori presenti all'Arechi per la prima gara del 2023. Un dato che, stavolta, potrebbe essere addirittura superato. Sugli spalti, dunque, lo spettacolo sarà assicurato. In campo gli uomini di Davide Nicola proveranno a fare lo stesso, nella speranza di centrare il primo successo casalingo del nuovo anno.