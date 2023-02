Salernitana-Juventus, i convocati di Davide Nicola: cinque assenti tra i granata Ai box anche il portiere Fiorillo per un problema alla mano

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Juventus. All'appello mancano gli infortunati Fazio, Gyomber, Mazzocchi, Maggiore ed il portiere Fiorillo che si è fermato per un problema ad una mano. Non convocato, chiaramente, nemmeno Radovanovic che è stato escluso dalla lista dopo la mancata cessione nel mercato invernale.

Salernitana-Juventus: i convocati di Davide Nicola

PORTIERI

Ochoa

Sepe

Sorrentino

DIFENSORI

Bradaric

Bronn

Daniliuc

Ekong

Lovato

Pirola

Sambia

CENTROCAMPISTI

Bohinen

Candreva

Coulibaly L.

Crnigoj

Iervolino

Kastanos

Nicolussi Caviglia

Vilhena

ATTACCANTI