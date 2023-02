Salernitana-Juventus: il dispositivo di traffico per il big match dell'Arechi Prova importante per la viabilità cittadina: contro i bianconeri previsto il tutto esaurito

Emessa l'ordinanza dell'ufficio traffico e segnaletica del Comune di Salerno per la regolazione del traffico cittadino in occasione del big match di stasera 7 febbraio, che vedrà opporsi la Salernitana di Nicola alla Juventus di Max Allegri. La disposizione entra in vigore fin dalla mattina, nonostante l'incontro si disputerà solo in serata, con fischio d'inizio fissato alle 20:45.

Il dispositivo di traffico per il big match Salernitana-Juventus

Dalle 7:00 di oggi, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccezion fatta per i soli residenti e fino al deflusso del pubblico, nelle seguenti aree: Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo; Piazzale Bottiglieri; Via degli Uffici Finanziari, incrocio Via Allende; Via dei Carrari; Via Prudenza; Via Frangarielli; Viale Pastore; Viale Giacumbi; area di parcheggio riservata alla tifoseria ospite e area di parcheggio antistante il "The Space; Area antistante l'hotel Novotel.

Sempre per le stesse aree, è imposto lo stop alla circolazione di tutti veicoli (fatta eccezione per i residenti) a partire dalle ore 17:00 fino all'avvenuto deflusso deflusso degli spettatori.

Per quanto riguarda il sottopasso di fronte l'Ospedale, il sovrappasso di Via dei Carrari, Via Fangarielli e l'angolo di Via degli Uffici Finanziari in direzione Arechi, a partire dalle 17:00 è imposto il divieto di transito pedonale, eccezion fatta per i residenti.

Riguardo la direzione del traffico e deviazioni, le disposizioni si articolano in funzione del pre-partita (dalle 16:30 alle 20:45) e dal post-partita (dalle ore 22:00 fino a deflusso degli spettatori). Per il pre-partita, è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente-oriente su Via Allende (Novotel-Viale Schiavone). I veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra. Per i veicoli provenienti da Via Generale Clark con direzione oriente, giunti all'altezza della rotatoria Novotel, avranno l'obbligo di proseguire dritto su Via Allende.

Per il post-partita, i veicoli provenienti dal Lungomare Colombo con direzione oriente e giunti alla Traversa Romano, hanno obbligo di svolta a sinistra (eccetto residenti).