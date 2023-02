VIDEO. Salernitana-Juventus: bianconeri bloccati nel traffico in autostrada Viabilità in tilt sul raccordo autostradale Salerno-Avellino

In attesa di scendere in campo allo stadio Arechi per la sfida con la Salernitana, la Juventus ha dovuto dribblare anche...il traffico. La formazione bianconera, che ha effettuato il ritiro pre-gara in un albergo di Mercato San Severino, ha incontrato non pochi problemi per arrivare allo stadio Arechi. Dalle 18.30, infatti, il raccordo autostradale Salerno-Avellino era già paralizzato. Una circostanza che ha provocato non pochi disagi al pullman della Juventus e agli altri mezzi che componevano la carovana bianconera. Gli agenti della Polizia di Stato, in ogni caso, sono riusciti a creare un varco sul raccordo, consentendo a squadra e staff di arrivare allo stadio. Il percorso da Mercato San Severino a Salerno è stato sorvegliato anche da un elicottero che, dall'alto, ha monitorato la situazione. All'Arechi stasera sono attesi quasi 30mila spettatori. Nonostante le temperature gelide, in tanti hanno già varcato i cancelli dell'impianto di via Allende per assistere alla sfida Salernitana-Juventus.