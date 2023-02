Salernitana, arriva la risoluzione consensuale con Radovanovic Saluta un altro protagonista della storica salvezza

La Salernitana saluta un altro protagonista della storica salvezza conquistata lo scorso anno. Il club granata ha, infatti, annunciato di aver «risolto consensualmente il rapporto contrattuale» con Ivan Radovanovic. «La società lo ringrazia per la professionalità dimostrata, per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera». Il calciatore era finito fuori lista dopo la chiusura del calciomercato invernale. Una scelta legata proprio a quanto accaduto nell'ultimo giorno di trattative. La Salernitana aveva comunicato a Radovanovic la volontà di non rinnovare il contratto che sarebbe scaduto a giugno. Il calciatore ha ascoltato le proposte di alcuni club di serie B, il Cagliari su tutti. Ma alla fine ha deciso di proseguire la sua esperienza con il cavalluccio marino sul petto. A mercato chiuso la società aveva comunicato a Radovanovic la decisione di metterlo fuori squadra. Una scelta che ha spiazzato il serbo e che ha rischiato anche di avere strascichi legali. In giornata, però, la Salernitana e Radovanovic hanno raggiunto l'intesa per la risoluzione consensuale. Negli occhi dei tifosi granata resterà, comunque, impressa la grande gioia manifestata dal calciatore dopo la conquista della salvezza e quel giro di campo con la torcia granata accesa.