La Salernitana sempre per il sociale: regalato abbonamento Sky a carcere Fuorni L'iniziativa è stata promossa con il supporto di don Roberto Faccenda

Come dichiarato in molteplici occasioni da patron Danilo Iervolino e dall'amministratore delegato, Maurizio Milan, uno degli obiettivi della Salernitana è quello di integrarsi a pieno nel tessuto sociale salernitano, in particolar modo attraverso azioni di solidarietà e integrazione. Tra le ultimissime, si segnala il piccolo grande gesto di regalare un abbonamento Sky per il carcere di Fuorni, per fare in modo che i detenuti possano sostenere la loro squadra del cuore.

La nota stampa della Salernitana

La nota stampa recita così: "L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare che i calciatori della Prima squadra, accogliendo la richiesta della Casa Circondariale di Salerno con il supporto di don Roberto Faccenda (cappellano della Salernitana), ha deciso di donare alla struttura di Fuorni un abbonamento all’emittente televisiva Sky per poter permettere a tutti i detenuti di seguire le gare della Salernitana".

Si conferma, ancora una volta, la vocazione sociale della società, molto vicina alle fasce più deboli e disagiate della città, e la vicinanza degli stessi giocatori con i salernitani.