La Salernitana "chiama" i suoi tifosi: rifinitura a porte aperte all'Arechi In vista del match di Verona il club punta sulla spinta dei tifosi

La Salernitana chiama a raccolta i suoi tifosi in vista della delicata trasferta di Verona. Alla vigilia dello scontro salvezza in programma al "Bentegodi", la società del presidente Danilo Iervolino aprirà le porte dello stadio Arechi ai suoi tifosi. La decisione è stata comunicata dal club granata che, come era accaduto già prima del match con la Lazio, effettuerà la rifinitura a porte aperte. I cancelli della Curva Sud saranno aperti alle 10.30 per consentire l'afflusso della torcida granata che proverà a trasmettere la giusta carica ai calciatori alla vigilia dello scontro salvezza contro gli scaligeri. Nell'unico precedente stagionale, quello pre-Lazio, l'iniziativa portò fortuna alla Salernitana che espugnò 3-1 l'Olimpico. La speranza, chiaramente, è che l'allenamento a porte aperte possa sortire lo stesso effetto sui calciatori.