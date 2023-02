Salernitana, verso Verona: in mille all'Arechi per suonare la carica Nicola mischia le carte, possibile il ritorno alla difesa a tre

“Sola, tu non sarai mai sola”. È il messaggio lanciato dai circa mille tifosi della Salernitana che questa mattina hanno riempito la Curva Sud dello stadio Arechi per assistere alla seduta di rifinitura pre-Verona. La società, come era accaduto ad ottobre prima del match con la Lazio, ha aperto i cancelli dell'impianto di via Allende per consentire ai tifosi di stringersi attorno alla squadra.

Buona la risposta della torcida granata che ha fatto sentire la propria vicinanza ai calciatori, seguendo con partecipazione l'allenamento e invitando i calciatori a crederci.

Nicola, come era prevedibile, ha mischiato le carte, anche per non concedere troppi indizi tattici all'avversario. Nella partitella a metà campo il tecnico ha provato due terzetti difensivi (Bronn, Ekong e Pirola da un lato; Daniliuc, Gyomber e Lovato dall'altro). Da capire se si sia trattato soltanto di una prova o se al Bentegodi l'allenatore della Salernitana riproporrà la difesa a tre. In avanti, invece, si rivedrà Bonazzoli che è stato provato in coppia con Dia. Ballottaggi anche a centrocampo: Bohinen insidia Nicolussi Caviglia che, tuttavia, potrebbe avere ancora fiducia.