Verona-Salernitana, Gyomber torna a disposizione: i convocati di Nicola Il tecnico del cavalluccio marino potrà contare su 24 calciatori

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Hellas Verona e Salernitana. Il tecnico avrà nuovamente a disposizione Gyomber che ha smaltito i postumi dell'infortunio subito contro il Napoli. In gruppo è tornato anche Fiorillo che aveva saltato il match contro la Juventus per un problema fisico.

Verona-Salernitana: i convocati di Davide Nicola

PORTIERI:

Fiorillo

Ochoa

Sepe

DIFENSORI:

Bradaric

Bronn

Daniliuc

Ekong

Gyomber

Lovato

Pirola

Sambia

CENTROCAMPISTI

Bohinen

Candreva

Coulibaly

Crnigoj

Iervolino

Kastanos

Nicolussi Caviglia

Vilhena

ATTACCANTI: