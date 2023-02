Verona-Salernitana, scontro salvezza al Bentegodi: Nicola lancia il 3-5-2 Bonazzoli torna dal '1, in difesa chance per Lovato: le probabili formazioni

Scontro salvezza a Verona per la Salernitana. Alle 18.30 i granata scenderanno in campo al “Bentegodi”, campo dal quale dovranno uscire indenni per tenere a distanza di sicurezza gli scaligeri. I gialloblu hanno un distacco di sette lunghezze dai campani e vanno a caccia del colpo grosso per riaprire i giochi salvezza.

Nicola dovrebbe tornare al 3-5-2 già impiegato in avvio di stagione. Uno schema che è stato provato anche nell'ultimo allenamento, svolto all'Arechi a porte aperte. Davanti ad Ochoa, sarà Troost-Ekong a guidare la retroguardia con Bronn e Lovato a completare il reparto. Nicolussi Caviglia sarà nuovamente preferito a Bohinen, Vilhena e Coulibaly saranno le mezzali, mentre Candreva e Bradaric agiranno sulle corsie esterne. Davanti avrà una chance Bonazzoli accanto a Dia.

Il Verona si schiererà quasi a specchio: nel 3-4-1-2 di Zaffaroni il trequartista sarà Lazovic alle spalle di Ngonge e Lasagna. Non figura tra i convocati Djuric che salterà la sfida da ex per infortunio. In panchina, invece, si accomoderà il mancato ex Verdi che potrebbe avere spazio a partita in corso.

Verona-Salernitana: le probabili formazioni

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ceccherini, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic; Ngonge, Lasagna. A disposizione: Perilli, Berardi, Zeefuik, Faraoni, Verdi, Caia, Terracciano, Braaf, Dawidowicz, Abildgaard, Kallon, Cabal, Gaich, Coppola, Joselito. Allenatore: Zaffaroni.

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Bronn, Troost-Ekong, Lovato; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Bonazzoli, Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Pirola, Gyomber, Daniliuc, Sambia, Bohinen, Crnigoj, Iervolino, Kastanos, Valencia, Piatek, Botheim. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Valeri di Roma 2