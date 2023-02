Salernitana: confronto De Sanctis-Iervolino: si valuta il successore di Nicola L'allenatore, salvo sorprese, sarà esonerato. Avanza Iachini, tre nomi dalla Turchia

È stata una lunga notte di riflessione in casa Salernitana. Ma lo scenario non sembra esser cambiato. Salvo sorprese il presidente Danilo Iervolino solleverà dall'incarico Davide Nicola che paga i soli tre punti conquistati dopo il reintegro ed una seconda parte di stagione disastrosa (4 punti nelle ultime 7 partite dopo la ripresa del campionato). In mattinata il direttore sportivo Morgan De Sanctis incontrerà il numero uno del club per chiudere il cerchio ed individuare il nome del probabile successore di Nicola.

La decisione è attesa entro la tarda mattinata. Già nei minuti immediatamente successivi al ko del Bentegodi la società ha sondato i profili disponibili sul mercato. Oltre a Leonardo Semplici, che già a gennaio era stato ad un passo dalla firma, ha ripreso quota anche il nome di Beppe Iachini, altro profilo sondato nelle scorse settimane e che ha già lavorato a Firenze con Franck Ribery. Piacciono molto anche le piste “turche” che corrispondono ai nomi di Francesco Farioli, Vincenzo Montella ed Andrea Pirlo. I tre allenatori, dopo il tragico terremoto che ha devastato la Turchia, vorrebbero rientrare in Italia ma l'eventuale risoluzione potrebbe richiedere tempi burocratici più lunghi.

Più defilato c'è Paulo Sousa, allenatore portoghese che già nelle scorse settimane era stato nella mente del patron Iervolino. Intanto la Salernitana ha fissato per le 15 la ripresa degli allenamenti al Mary Rosy. Da capire chi dirigerà la seduta: un mese fa, dopo l'esonero di Nicola, era toccato al suo staff dirigere il primo allenamento, mentre nel secondo giorno era stato Stefano Colantuono ad allenare.