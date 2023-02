Salernitana, svolta per la panchina: Paulo Sousa vicino alla firma Il portoghese prenderà il posto di Davide Nicola che ha diretto comunque la ripresa

Paulo Sousa era da tempo il pallino principale di Danilo Iervolino. E, salvo sorprese, sarà il nuovo allenatore della Salernitana. Il tecnico portoghese ha raggiunto un'intesa di massima con il club granata che è pronto a ripartire dal 53enne. Ex centrocampista dotato di ottima tecnica (da calciatore in Italia ha indossato le maglie di Juventus, Inter e Parma), si appresta ad iniziare la nuova avventura sulla panchina dell'Arechi. Paulo Sousa ritrova la serie A dopo l'esperienza con la Fiorentina della stagione 2015-2017. In carriera ha allenato anche la Nazionale della Polonia, quella portoghese Under 16 ed è stato assistente della Nazionale maggiore del suo Paese. E' reduce dall'avventura in Brasile sulla panchina del Flamengo.

Già in serata, o al massimo domani mattina, è attesa la comunicazione ufficiale con il contestuale esonero di Davide Nicola. L'allenatore piemontese è arrivato al Mary Rosy intorno alle 14 dove ha diretto regolarmente la seduta. Salvo sorprese, quello di oggi, è stato l'ultimo allenamento con il cavalluccio marino sul petto. Da domani la Salernitana ripartira con Paulo Sousa che dovrà centrare l'obiettivo salvezza.