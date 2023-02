VIDEO. Salernitana, è il giorno di Paulo Sousa. I tifosi: «Colpo importante» Gli umori dei sostenitori dopo l'esonero di Nicola: «Scelta dolorosa ma inevitabile»

È il giorno di Paulo Sousa. In mattinata la Salernitana definirà gli ultimi aspetti burocratici a cui seguirà l'annuncio del nuovo allenatore. Il portoghese, accompagnato dal ds Morgan De Sanctis, arriverà in città in tarda mattinata e, nel pomeriggio, dirigerà il suo primo allenamento con il cavalluccio marino sul petto. Contestualmente è atteso l'annuncio dell'esonero di Davide Nicola con il quale si sta trattando per l'eventuale risoluzione del contratto, con il club che riconoscerebbe una buonuscita al trainer piemontese.

Intanto in città il pensiero dei tifosi è pressocché univoco: l'esonero rappresenta l'unica soluzione per provare a risollevare un gruppo che, da dopo la sosta per i mondiali, non è riuscito più ad esprimersi su determinati livelli. Una crisi di gioco e di risultati che dovrà provare ad invertire Paulo Sousa, profilo di livello internazionale che, dopo l'esperienza alla Fiorentina, ritroverà la serie A. La speranza dei tifosi (come emerge dalle interviste tratte dalla trasmissione Granatissimi, in onda ogni martedì su Ottochannel) è che sia l'inizio di un nuovo corso per la società granata, chiamata a difendere con le unghie e con i denti la serie A.