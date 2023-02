FOTO. Salernitana, primo allenamento in granata per Paulo Sousa Il tecnico ha lavorato subito sulla fase difensiva

È durata quasi sei ore la prima giornata al Mary Rosy di Paulo Sousa. L'allenatore portoghese ha lasciato il centro sportivo dopo le 19 a bordo del van messo a disposizione dalla società.

Dopo essere arrivato in città pochi minuti dopo le 14, il neo tecnico della Salernitana (che non ha ancora ufficializzato l'annuncio ed il conseguente esonero di Davide Nicola) ha subito tenuto a rapporto la squadra. A Salerno ha ritrovato Michelangelo Rampulla, suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus e attuale preparatore dei portieri del cavalluccio marino. Del suo staff farà parte anche Franck Ribery mentre bisognerà capire la posizione di Manolo Pestrin. In granata Paulo Sousa ritroverà anche Luigi Sepe, portiere che ha già allenato alla Fiorentina.

Dopo la riunione, l'allenatore si è subito recato in campo per dirigere la seduta di allenamento nel corso della quale ha provato soprattutto la fase difensiva. Al termine si è intrattenuto a lungo con il ds Morgan De Sanctis per delineare gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà alla Salernitana fino a giugno con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza. L'intesa prevede una clausola che consentirà ad entrambe le parti di di interrompere anticipatamente il contratto - con il pagamento di una penale - se lo riterranno necessario.

FOTO US SALERNITANA 1919