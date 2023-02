Finalmente Paco: Mazzocchi torna ad allenarsi a pieno regime, rientro vicino Il giocatore ha ricevuto l'ok dal professor Cerulli e potrebbe essere convocato con il Monza

Il calvario per Mazzocchi legato all'infortunio e relativa operazione al ginocchio sembra finalmente essere finito. È arrivato il via libera da parte del professor Cerulli - che lo ha seguito durante la fase di riabilitazione - per tornare ad allenarsi a pieno regime con i compagni. Un regalo quasi inaspettato per il nuovo allenatore Paulo Sousa, che potrà contare con il contributo sul campo da parte di uno dei principali leader della squadra fin dalle sue prime partite con la Bersagliera.

Probabile rientro per la gara con il Monza

Considerata la vicinanza del match con la Lazio (che si disputa questa domenica 19 febbraio alle ore 15:00) e le dovute precauzioni per garantire un rientro graduale, Mazzocchi dovrebbe essere convocabile dalla partita successiva, sempre in casa, contro il Monza dell'ex Raffaele Palladino. In questo 2023, Mazzocchi non è mai sceso in campo. L'ultima partita giocata è proprio quella al Brianteo, dove la Salernitana perse per 3-0 e certificò l'inizio della crisi.

Una differenza sostanziale: lo dicono i numeri

Al netto delle valutazioni riguardo lo stato di forma della squadra, il calendario e un ambiente decisamente poco sereno, la squadra senza Mazzocchi perde un leader tecnico e umano. Se nel 2022 i numeri erano sostanzialmente positivi e garantivano una certa tranquillità di classifica (4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte), Per le 7 partite giocate nel 2023, il bottino raccolto è di appena 4 punti (frutto di una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte). In rapporto, si tratta di 1,13 punti (nel 2022) contro lo 0,57 di questa prima parte dell'anno solare. È chiaro che non è tutto ascrivibile all'una o l'altra assenza, ma la sua mancanza si è fatta sentire. Dopo il battesimo del fuoco per Sousa contro la Lazio di Sarri, "Paco" potrebbe essere la chiave di volta - sul campo - per riprendere il cammino che porta ad una salvezza tranquilla.