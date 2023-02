Salernitana, Paulo Sousa riparte dalla difesa a tre e rilancia Daniliuc Contro la Lazio possibile impiego del 3-4-2-1: torna titolare anche Bohinen

È iniziata all'insegna dell'emergenza l'avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. Il tecnico portoghese, infatti, per il match d'esordio contro la Lazio dovrà fare a meno di Troost-Ekong, che dovrà stare ai box almeno un mese e mezzo. È in forte dubbio anche Dia che ha riportato un ematoma al polpaccio per il quale sta effettuando un percorso di riabilitazione. Problemi che, però, fanno il paio anche con la buona notizia dei recuperi di Mazzocchi e Maggiore che, a partire dalla sfida casalinga contro il Monza, potrebbero tornare a dispozione.

Nel frattempo Paulo Sousa dovrà provare a valorizzare i calciatori che ha in rosa. Il tecnico del cavalluccio marino nei primi allenamenti ha provato ancora la difesa a tre ma cambiando gli interpreti. Contro la Lazio, complice anche l'assenza di Troost-Ekong, dovrebbe rivedersi Gyomber che era subentrato nei minuti finali del match di Verona. Al suo fianco ci sarà Bronn e, probabilmente, Daniliuc che è in vantaggio su Lovato e Pirola. Tra i pali potrebbe rivedersi Ochoa. Il quartetto di centrocampo dovrebbe vedere Bohinen accanto a Coulibaly con Sambia e Bradaric sulle corsie esterne. Da capire quale sarà la collocazione di Candreva: l'ex Sampdoria potrebbe agire o da esterno destro di centrocampo al posto di Sambia o da trequartista accanto a Bonazzoli. Certo di una maglia è Piatek, calciatore che ha già lavorato in Nazionale con Paulo Sousa e che partirà dal 1' contro la Lazio.