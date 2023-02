Salernitana, difesa da incubo: Paulo Sousa prova ad individuare la cura Il tecnico dovrà sciogliere anche il rebus portiere: Ochoa può tornare titolare

Paulo Sousa, neo allenatore della Salernitana (che oggi alle 13 si presenterà alla città), dovrà innanzitutto riuscire a frenare l'emorraggia difensiva del club granata. Dalla ripresa del campionato, la squadra campana ha incassato 19 gol in 7 partite. Un bottino condizionato sicuramente dall'imbarcata di Bergamo, quando la Salernitana subì 8 reti in una sola partita ma che fotografa comunque in maniera chiara le difficoltà della retroguardia granata. In queste 7 partite il cavalluccio marino non è mai riuscito a tenere inviolata la porta di Ochoa. Un obiettivo che, in realtà, la Salernitana ha centrato appena tre volte in 22 partite. Con 42 reti subite, tra l'altro, la Salernitana ha la peggior difesa di tutto il campionato. Numeri impietosi che dovrà riuscire a sovvertire Paulo Sousa. Il tecnico dei granata in questi primi allenamenti si sta soffermando soprattutto sulla tenuta della fase difensiva.

Pur confermando la linea a tre, il portoghese sta chiedendo impegno e concentrazione ai suoi calciatori che dovranno riuscire ad invertire la rotta già a partire dalla sfida casalinga contro la Lazio in programma domani. Paulo Sousa, inoltre, dovrà sciogliere il rebus portiere: a Verona, dopo sei partite, Nicola aveva rilanciato tra i titolari Sepe, spiegando che l'estremo difensore napoletano sarebbe stato titolare. Da capire, adesso, quale sarà la scelta di Paulo Sousa che ai tempi della Fiorentina non si lasciò benissimo con Sepe e che, quindi, potrebbe riaffidare la maglia da titolare ad Ochoa. In difesa, invece, dovrebbero rivedersi dal 1' Gyomber e Daniliuc mentre uno tra Bronn e Pirola completerà il reparto.