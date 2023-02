Salernitana-Lazio: Paulo Sousa va a caccia della prima gioia all'Arechi Alle 15 la sfida ai biancocelesti dell'ex co-patron Lotito: le probabili formazioni

Ventiquattro anni fa, da calciatore, Paulo Sousa giocò all'Arechi da avversario in un Salernitana-Inter vinto 2-0 dai campani. Questo pomeriggio alle 15 il portoghese tornerà in quello stadio per iniziare la sua avventura da allenatore del cavalluccio marino. Di fronte si ritroverà una Lazio che va a caccia di punti per agganciare la zona Champions. Ma alla vigilia Paulo Sousa è stato chiaro: «Mi piace avere una squadra corta, vincente, una squadra che fa pressione per recuperare quanto prima la palla», ha detto in conferenza stampa, presentandosi alla città e presentando la sfida contro i biancocelesti. «Dobbiamo costruire la salvezza portando avanti la nostra idea di calcio. Serve una crescita generale ed intelligenza tattica per gestire i momenti della gara. Dobbiamo trasformare la paura in coraggio. Per far questo devi correre, serve intensità e devono essere tutti pronti».

Per il match d'esordio Paulo Sousa dovrà fare a meno di Dia e Troost-Ekong, assenti per infortunio. Mancheranno anche Fazio, Mazzocchi e Maggiore che, però, sono sulla via del recupero. La Salernitana dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1: tra i pali probabile il ritorno di Ochoa che dovrebbe essere preferito a Sepe. Daniliuc sarà il centrale con Bronn e Pirola ai suoi fianchi. In mediana Candreva e Bradaric saranno gli esterni, Nicolussi Caviglia e Coulibaly i centrali. Piatek agirà da prima punta con Vilhena e Bonazzoli nel ruolo di trequartista.



Salernitana-Lazio: le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Nicolussi Caviglia, Coulibaly, Bradaric; Vilhena, Bonazzoli; Piatek. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Gyomber, Sambia, Bohinen, Crnigoj, Iervolino, Kastanos, Botheim, Valencia. Allenatore: Sousa

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp: Maximiliano, Adamonis, Lazzari, Pellegrini, Fares, Basic, Marcos Antonio, Romero, Vecino, Cancellieri. Allenatore: Sarri

Arbitro: Abisso di Palermo - assistenti: Baccini e Rocca - IV uomo: Marinelli. Var: Fabbri/Avar: Muto.