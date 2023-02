Salernitana-Lazio 0-2, Maurizio Sarri raggiante: "Abbiamo dominato" Il tecnico biancoceleste estremamente soddisfatto della partita offerta dai suoi

Il tecnico dei biancocelesti si presenta ai microfoni di DAZN, nel post-partita, decisamente raggiante, contento della bella prestazione offerta dai suoi nella vittoria per 2-0 all'Arechi. "La partita ce l'ho ben impressa e l'abbiamo fatta sempre noi. Come ho detto ai ragazzi all'intervallo, dovevamo solo avere pazienza e continuare a fare quello che stavamo facendo".

Sulle difficoltà incontrate prevalentemente contro le squadre di media e bassa classifica, Sarri glissa. "Se facciamo una eccezione per il Napoli, tutte le altre sono di medio-bassa classifica. Noi siamo venuti qui forse nel momento peggiore, perché lì c'era più entusiasmo per via del cambio di allenatore. C'era bisogno di una buona partita per prendere i tre punti. Fortunatamente l'abbiamo fatta".

Sarri parla di Immobile come "un animale da gol"

Infine, un focus su due uomini chiave della sua Lazio, Ciro Immobile e Luis Alberto. "Ciro oggi ha fatto doppietta perché giovedì ha fatto gol. Loro sono fatti così, animali da gol, se stanno qualche partita senza segnare si deprimono. Ciro comunque ha fatto una buona partita. Poi sul rigore che ha sbagliato Luis, credo che ci riderà sopra, che per lui non cambierà assolutamente nulla, considerato il risultato finale". E sullo stato di salute fisica di Immobile, che sembra tornato davvero al 100% della forma. "La sensazione già nei giorni scorsi è che era in crescita sia fisica che mentale. Ora bisogna sfruttarlo nella maniera giusta senza portarlo a rischiare nuovamente dal punto di vista fisico. Se riusciamo ad avere continuità tanto negli allenamenti come nelle partite, mi aspetto un finale di stagione ad alta intensità.