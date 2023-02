Salernitana-Monza, prezzi più bassi per provare a riempire l'Arechi Il club accoglie l'appello dei tifosi in vista del match di domenica

La Salernitana abbassa ulteriormente i prezzi per provare a riempire l'Arechi in occasione del match di domenica contro il Monza. Dopo aver registrato il minimo stagionale ieri con la Lazio (poco più di 14mila gli spettatori presenti), il club del presidente Danilo Iervolino ha reso noti i prezzi dei tagliandi per la sfida contro i brianzoli.

Dalle 9 di domani, martedì 21 febbraio, e fino alle ore 9 di mercoledì 22 febbraio, i biglietti saranno in vendita con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana. La vendita libera partirà alle 10 di mercoledì 22 febbraio.

E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore.

Salernitana-Monza: i prezzi dei biglietti

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 77 + € 3,00 (intero) - € 40 + € 3,00 (over 65, donne) - € 33 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 52 + € 3,00 (intero) - € 28 + € 3,00 (over 65, donne) - € 21 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Azzurra: € 40 + € 3,00 (intero) - € 23 + € 2,00 (over 65, donne) - € 16 + € 2,00 (under 14)

Distinti: € 35 + € 2,00 (intero) - € 20 + € 2,00 (over 65, donne) - € 10 + € 2,00 (under 14)

Curva Sud: € 20 + € 2,00

Salernitana-Monza: tagliandi omaggio Under 14

Al fine di ricevere il tagliando omaggio riservato ad Under 14 va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14monza@ussalernitana1919.it entro e non oltre le ore 23:59 di mercoledì 22 febbraio. I biglietti omaggio saranno emessi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad un solo Under 14 per nucleo familiare e saranno del settore Distinti. E’ fatto obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto donna (madre).

Le richieste pervenute prima delle ore 9:00 di martedì 21 febbraio non saranno prese in considerazione.

Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Diversamente Abili

Le persone diversamente abili al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Tribuna Verde Sud e Distinti) al prezzo privilegiato di € 5,00 dovranno inviare mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesta la disabilità al 100% e documento di riconoscimento sia per disabile che accompagnatore ove previsto entro e non oltre le ore 23:59 di mercoledì 22 febbraio. Il tagliando per l’accompagnatore ha un costo di 20€. I tagliandi d’accesso si potranno ritirare giovedì 23 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 presso la Sede al Varco 25 dello Stadio “Arechi”.

Le richieste pervenute prima delle ore 9:00 di martedì 21 febbraio non saranno prese in considerazione.

Potrà ritirare solo chi ha ricevuto mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità (2022), al fine di munirsi del tagliando d’ingresso dovranno inviare mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it con tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare la mail dove sulla quale si intende ricevere il biglietto. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili.

Le richieste pervenute prima delle ore 9:00 di martedì 21 febbraio non saranno prese in considerazione.

Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.