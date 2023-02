Salernitana, Mazzocchi parla da capitano: «Facciamo scudo e salviamoci» L'esterno spera di strappare una convocazione con il Monza: «E' il momento di fare la differenza»

Con il Monza spera di tornare, finalmente, a disposizione di Paulo Sousa. Nel frattempo Pasquale Mazzocchi parla da leader e, all'indomani della sconfitta contro la Lazio, invita gruppo ed ambiente a restare uniti. «Siamo una squadra e un gruppo forte ma nei momenti difficili si tende sempre a guardare il bicchiere mezzo vuoto; quasi sempre ci si lascia trascinare dalla situazione che ci circonda ma non deve essere sempre così. Ora è il momento di stare tutti uniti, ora è il momento di stringersi e lottare assieme», ha scritto sui social l'esterno napoletano che nei giorni scorsi è tornato a lavorare con il gruppo e, adesso, spera di strappare la prima convocazione dopo l'infortunio subito in Nazionale. «Parlo alla squadra, alla società, ma sopratutto a Salerno - l'appello rivolto da Mazzocchi -. Ora è il momento di fare scudo tutti quanti. È il momento di fare la differenza. Macte Animo», le parole dell'esterno della Salernitana che potrebbe risultare un elemento decisivo nella corsa per la salvezza.