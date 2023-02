La Curva Sud carica città e squadra: "Avanti Salerno, rialzati Salernitana" Mobilitazione ultras in vista del Monza. Ma la prevendita non decolla

Cresce l'attesa a Salerno per la sfida contro il Monza in programma domenica allo stadio Arechi. Un crocevia per la stagione dei granata che, dopo tre ko consecutivi, hanno bisogno di un riscatto per mettersi alle spalle la crisi e tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici. Proprio l'importanza della posta in palio ha spinto la Curva sud Siberiano a chiamare a raccolta la tifoseria. In giornata a Salerno è stato affisso lo stesso striscione in diverse zone della città per provare a ricompattare l'ambiente. “Se c'è un popolo a combattere, nessuna battaglia sarà vana”, il messaggio lanciato dalla torcida granata che, al grido di “Avanti Salerno, rialzati Salernitana” ha provato a trasmettere la giusta carica a squadra e tifoseria. La prevendita, però, stenta a decollare: fin qui sono stati venduti poco più di 6mila biglietti a cui bisognerà aggiungere gli 8mila abbonati. La speranza della Salernitana è che nelle prossime ore possa esserci un'accelerata, in modo da avere un Arechi ribollente di passione contro il Monza.