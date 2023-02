Salernitana, rebus Dia contro il Monza: rifinitura decisiva per il senegalese Paulo Sousa pronto a lanciare nella mischia Gyomber e Valencia

A due giorni dal match contro il Monza, in casa Salernitana resta ancora irrisolto il rebus Dia. Il capocannoniere granata e attaccante della Nazionale senegalese sta lavorando ancora a parte ma potrebbe stringere i denti ed accomodarsi almeno in panchina. L'ultimo consulto con lo staff medico sarà decisivo per capire se Dia potrà essere almeno convocato. La speranza di Paulo Sousa è di recuperare una pedina importante. Nel frattempo il portoghese potrà inserire in lista Mazzocchi e Maggiore, due rinforzi che la Salernitana avrà a disposizione per la prima volta nel nuovo anno. La rifinitura in programma domani servirà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Anche se Paulo Sousa non dovrebbe stravolgere la squadra dal punto di vista tattico. Il tecnico portoghese potrebbe inserire un uomo in più nel pacchetto arretrato, passando al 4-2-3-1. In difesa dovrebbe rivedersi dal 1' Gyomber che sostituirà lo squalificato Bronn. Daniliuc potrebbe essere schierato o da centrale o da esterno destro al posto di Sambia. In mediana dovrebbe essere Bohinen ad affiancare Coulibaly, mentre Candreva potrebbe essere impiegato con Bonazzoli e Valencia alle spalle dell'unica punta Piatek.