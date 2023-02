Tifoseria solidale: il Salerno Club 2010 regala un defibrillatore alla città La cerimonia di consegna è prevista per la giornata di lunedì

Poche settimane fa, durante la prima settimana di febbraio, si è verificato uno dei furti più disdicevoli mai commessi sul territorio locale. Una o più persone hanno rubato un defibrillatore posto in luogo pubblico, accanto alla sede dell'ACI Salerno, in pieno centro (Corso Garibaldi). Una storia che ha indignato la cittadinanza tutta. Tra l'altro, qualche giorno fa, è stato sventato il tentativo di un furto analogo - stavolta in zona Mercatello -. Tra le azioni messe in campo per reagire ad atti così insensati, c'è quella del "Salerno Club 2010", gruppo di tifosi della Salernitana presieduto da Salvatore Orilia.

La donazione presso "I fornai" nei pressi di Piazza Casalbore

"Lunedì 27 febbraio alle 17 in piazza Casalbore, presso “ i Fornai” ci sarà la donazione, alla città di Salerno, del defibrillatore acquistato dal Salerno Club 2010 con la partnership della Farmacia Fiore". Il club ha fatto sapere che "sarà presente una delegazione della U.S. Salernitana 1919 ed una rappresentanza del Comune. Invitiamo la cittadinanza ed i tifosi a partecipare all’evento".