Al "Penzo" si gioca Venezia-Cagliari: in Curva spunta "Gratitudine Salernitana" Un tifoso granata ha affisso lo striscione per ricordare la partita dello scorso 22 maggio

Dici Venezia-Cagliari e a Salerno riaffiorano ricordi dolcissimi. Un mix di tensione ed emozione, racchiusi in una notte che è entrata a far parte dell'ultra centenaria storia della Salernitana. Lo scorso 22 maggio, grazie allo 0-0 tra lagunari e sardi, il cavalluccio marino, nonostante la sconfitta con l'Udinese, conquistò una storica - e insperata - salvezza nel campionato di serie A.

A nove mesi di distanza al “Penzo” si è disputata nuovamente Venezia-Cagliari. Ed il risultato è stato ancora di 0-0. A colorare di granata la curva arancioneroverde ci ha pensato Gianfranco Avallone. Tifoso del cavalluccio marino, è partito da Salerno per manifestare la sua gratitudine - e indirettamente quella di un'intera tifoseria - al popolo veneziano. Avallone, infatti, ha realizzato uno striscione riportante la scritta “Gratitudine Salernitana” e con gli scudetti di Salernitana e Venezia alle due estremità. Un gesto avallato anche dai gruppi ultras veneziani. A far da tramite sono stati Riccardo Santoro e Massimo Falci del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs che hanno messo in contatto Avallone con alcuni ultras del Venezia. L'idea è stata condivisa ed oggi, prima del match, il tifoso granata è stato ospite dei sostenitori lagunari. Dopo aver visto la partita, però, Avallone si è subito messo in viaggio per raggiungere Salerno dove domani sosterrà il cavalluccio marino nel delicatissimo scontro salvezza contro il Monza.