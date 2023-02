Salernitana-Monza, esame salvezza all'Arechi: Sousa suona la carica Confermato il 3-4-2-1: tornano dal 1' Gyomber e Sambia, conferma per Bonazzoli

Salernitana-Monza in programma questo pomeriggio alle 15 allo stadio Arechi vale come una finale per il cavalluccio marino. Dopo tre ko consecutivi, infatti, la squadra granata va a caccia del riscatto per allontanarsi dalle zone rosse della classifica e tornare a respirare. Paulo Sousa avrà a disposizione anche Dia, Mazzocchi e Maggiore che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Il tecnico, tuttavia, non li rischierà dal 1'. Probabile la riconferma del 3-4-2-1 con Sambia esterno di centrocampo e Candreva trequartista accanto a Bonazzoli. In difesa si rivedrà Gyomber. Ma Sousa, a prescindere dagli uomini, vuole una mentalità nuova e vincente. «Dobbiamo lavorare sodo per dare continuità al nostro gioco, accettando con molta umiltà le critiche costruttive», ha spiegato Sousa alla vigilia. «Vogliamo arrivare al nostro massimo potenziale, per fare più gol dobbiamo avere maggiormente il possesso della palla. Dobbiamo mantenere l’aggressività alta per tutto l’arco della partita e migliorare l’uscita dalla pressione».

All'Arechi, nonostante gli appelli da parte della tifoseria ed i prezzi ribassati, sono attesi soltanto 15mila spettatori. Ma il tecnico della Salernitana è convinto che la spinta del pubblico possa comunque fare la differenza. «Dobbiamo lavorare per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Squadra e tifosi -ha concluso Sousa - devono camminare insieme e stare molto vicini perché solo così possiamo essere più forti».

SALERNITANA-MONZA: le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Bonazzoli; Piatek. A disposizione: Ochoa, Fiorillo, Lovato, Mazzocchi, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Maggiore, Kastanos, Vilhena, Valencia, Dia, Botheim. Allenatore: Paulo Sousa

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Izzo, P. Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Sensi, C. Augusto; Caprari, Mota Carvalho; Petagna. A disposizione. Di Gregorio, Sorrentino, Donati, Antov, Barberis, Machin, Valoti, Carboni, Ranocchia, Colpani, D’Alessandro, Vignato, Gytkjaer. Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli - assistenti: Carbone e Giallatini. IV Uomo: Meraviglia. Var: Aureliano/Avar: Minelli.