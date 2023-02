Salernitana-Monza 3-0, Palladino: "Buon approccio, troppo nervosi dopo il gol" Il tecnico dei brianzoli commenta il ko subito allo stadio Arechi

L'allenatore del Monza Raffaele Palladino non è propriamente soddisfatto della prestazione offerta dai suoi ragazzi sul campo della Salernitana. Il Monza perde 3-0 all'Arechi ed è mancata, in particolare, la reazione che ci si poteva aspettare dai brianzoli. Dopo l'1-0, infatti, il Monza si è reso pericoloso in pochissime occasioni.

Per Palladino, "ottimo approccio" ma brutta reazione al gol subito

"L'approccio nel primo tempo è stato ottimo, rischiando in qualche ripartenza ma poco o nulla. Abbiamo avuto anche modo di fare male, una occasione clamorosa con Ciurria. Nel secondo tempo invece ci siamo un po' disuniti, non abbiamo avuto la pazienza del primo tempo e dopo il gol subito ci siamo innervositi, abbiamo forzato la giocata e perso un po' l'identità. Gli avversari poi si sono chiusi e ci hanno fatto male nelle ripartenze. Questa partita ci farà crescere e questa incazzatura ci potrà aiutare per il proseguio. Trasformiamo questa rabbia in rabbia agonistica, per darci slancio".

Sull'importanza di questo incontro. "Sapevamo che questo poteva essere uno scontro diretto. Questo è andato male, altri sono andati bene. Dobbiamo essere bravi ad archiviarla subito perché sabato prossimo c'è un altro impegno importante. Dobbiamo resettare subito. In partite così non è colpa del singolo e sono contento anche della prova di Cragno, che non poteva fare più di tanto sui primi due gol".