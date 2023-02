Salernitana: Candreva soffia 36 candeline, Sousa lo "incorona" leader del gruppo L'ex Sampdoria si prepara ad affrontare la sfida da ex di Marassi

Con il gol messo a segno contro il Monza, Antonio Candreva si è fatto un regalo anticipato di compleanno. Oggi il calciatore della Salernitana compie 36 anni, ricorrenza che ha condiviso con il gruppo alla ripresa degli allenamenti. Nel pomeriggio i granata si sono ritrovati al Mary Rosy per iniziare a preparare la sfida contro la Sampdoria. Un match speciale per Candreva che tornerà a Marassi da ex. L'incrocio con il suo recente passato, tra l'altro, arriva in un momento particolare per il 36enne, responsabilizzato dall'arrivo di Paulo Sousa che, oltre ad affidargli la fascia di capitano, lo ha schierato molto più vicino alla porta. Nel ruolo di trequartista Candreva ha potuto esprimere tutto il suo potenziale, trascinando la Salernitana nella vittoria contro il Monza e mettendo a segno anche la sua terza rete stagionale. Segnali importanti che potrebbero risultare decisivi in questa seconda parte di stagione. Sousa, però, non vuole assolutamente cali di concentrazione e già dopo il match contro il Monza ha invitato tutti a restare con i piedi per terra.