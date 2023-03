eSerieA TIM 2023: c'è anche la Salernitana tra le finaliste Il team granata composto da Di Gianni, Montanini e Barbato vola ai playoff

Negli ultimi anni, il mondo degli E-sports ha visto una autentica impennata. Tra i giochi che muovono maggiormente la community di gamer mondiale c'è il gioco di calcio per eccellenza: FIFA. È ormai abituale che, affianco alle squadre "in carne e ossa", ci siano anche campionati paralleli virtuali. E anche lì, nella eSerieA Tim 2023 ( in partnership con Sony Interactive Entertainment Italia) la Salernitana sta dando grandi soddisfazioni.

"Come viene riportato dal comunicato della società, "L’U.S. Salernitana 1919 eSports si qualifica per il winner bracket del campionato eSerieA TIM 2023 di FIFA. La Salernitana protagonista nel Girone A con Hellas Verona eSports, Fiorentina eSports, Monza Team eSports, Sassuolo eSports, Sampdoria eSports e Bologna eSports ha chiuso il proprio girone al terzo posto con 17 punti dietro solamente a Hellas Verona eSports e Fiorentina eSports".

La nota stampa prosegue esaltando "Il cammino dell’U.S. Salernitana 1919 eSports, rappresentata dai player Emiliano Di Gianni (“DiGianni”), Andrea Montanini (“Montaxer”) e Simone Barbato (“Simob”), caratterizzato da cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte". Per questo - conclude la nota - "Il terzo posto nel girone conquistato con grande merito ed autorevolezza vale la qualificazione al winner bracket della fase playoff che si terrà il prossimo 28 e 29 marzo per giocarsi la qualificazione alla fase finale".