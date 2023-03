LIVE | Sampdoria-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Sampdoria-Salernitana

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Zanoli, Nuytinck (16' st Malagrida), Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello (16' st Murru); Cuisance, Sabiri (35' st Gunter); Jese (16' st Quagliarella). A disposizione: Ravaglia, Turk, Oikonomou, Yepes, Paoletti, De Luca, Montevago. Allenatore: Stankovic

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia (1' st Mazzocchi), Crnigoj (1' st Maggiore), Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos (16' st Dia); Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sorrentino, Bronn, Lovato, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Botheim, Bonazzoli, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa

Arbitro: Massa di Imperia – assistenti: Alassio e Scarpa.IV uomo: Gariglio. Var: Mazzoleni - Avar: Di Martino

NOTE. Ammoniti: Nuytinck (Sam), Daniliuc (Sal), Cuisance (Sam), Maggiore (Sal), Piatek (Sal). Angoli: 2-4. Recupero: 3' pt

17' - Samp subito pericolosa: traversone dalla destra di Malagrida, Gyomber anticipa Quagliarella e spazza in angolo.

16' - Doppio cambio nella Sampdoria: escono Jese, Nuytinck e Augello entrano Quagliarella, Malagrida e Murru. Nella Salernitana esce Kastanos entra Dia.

13' - Ripartenza della Salernitana avviata da Pirola, ci prova Candreva con un tiro a giro: Audero respinge. Ma la posizione del trequartista granata era irregolare.

8' - Ammonito Piatek.

6' - Ammonito Maggiore.

3' - Bello scambio tra Candreva e Piatek, il polacco partendo dalla corsia di sinistra si accentra e calcia: Audero blocca.

1' - Si riparte a Marassi: la Salernitana gioca il primo pallone della ripresa.

1' - Doppio cambio nella Salernitana: escono Crngoj e Sambia, entrano Maggiore e Mazzocchi.

SECONDO TEMPO

48' - Duplice fischio: si va al riposo con Sampdoria e Salernitana sul risultato di 0-0.

45' - 3' di recupero

42' - Ammonito Cuisance.

35' - Cambio nella Sampdoria: esce Sabiri, entra Gunter.

33' - Occasionissima per la Salernitana: punizione forte e tesa di Sambia, Audero si distende e salva in angolo.

30' - Zanoli prova a suonare la sveglia in casa Samp: l'esterno parte dalla sinistra, si accentra, arriva al limite e calcia: Ochoa la blocca.

27' - Ammonito Daniliuc.

24' - Ancora Samp pericolosa: traversone dalla sinistra di Zanoli, la sfera arriva a Augello che prende il tempo a Sambia e calcia di prima intenzione, palla alta.

23' - Sampdoria pericolosa: Jese tenta il tiro, respinto da Gyomber, la palla arriva a Leris che calcia a volo: Ochoa respinge.

20' - Ammonito Nuytinck per un fallo su Piatek.

14' - Ci prova ancora Candreva con un tiro dal limite che viene bloccato da Audero senza problemi.

13' - Occasione gol per la Salernitana: imbucata di Kastanos per Candreva che si presenta a tu per tu con Audero, il centrocampista controlla e calcia addosso al portiere che in uscita salva.

11' - Primo tentativo della Salernitana: angolo di Kastanos, sponda di Pirola per Crngoj che colpisce di testa ma la palla esce alla sinistra di Audero.

7' - La Sampdoria ci prova con Sabiri che, dal vertice sinistro, calcia a giro: palla a lato.

3' - Punizione per la Salernitana: Candreva scodella in area per Pirola che dalla linea di fondo non riesce a rimettere al centro.

1' - Fischio d'inizio: la Sampdoria gioca la prima palla del match.

IL PRE-GARA. Paulo Sousa conferma in blocco la squadra che sette giorni fa ha battuto il Monza allo stadio Arechi. Fiducia anche a Crnigoj in mezzo al campo che vince il ballottaggio con Bohinen. Davanti conferma per Piatek con Kastanos e Candreva nel ruolo di trequartisti.