Salernitana, la difesa torna un bunker: Ochoa trova il doppio clean sheet Era accaduto soltanto un'altra volta in stagione: funziona la cura Paulo Sousa

La tenuta difensiva della Salernitana era stata una delle grandi emergenze di questo 2023. I granata in otto partite avevano subito ben 20 gol, non riuscendo mai a tenere inviolata la propria porta. Un trend che Paulo Sousa è riuscito, gradualmente, a sovvertire. Dopo aver incassato due reti contro la Lazio, nel match d'esordio del tecnico portoghese, la Salernitana ha ritrovato solidità ed intesa nel pacchetto arretrato. Contro Monza e Sampdoria, infatti, il cavalluccio marino non ha subito reti ed ha confermato progressi importanti dal punto di vista difensivo. In campionato era accaduto soltanto una volta che la Salernitana non subisse reti per due partite consecutive: ad inizio stagione Sepe rimase imbattuto contro Udinese e Sampdoria, subendo appena una rete nelle prime tre partite. In quella fase la Salernitana collezionò cinque risultati utili consecutivi, un piccolo record che Paulo Sousa spera di riuscire ad eguagliare e, magari, anche a migliorare.