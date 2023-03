Salernitana, Piatek sfida il suo passato: a San Siro partirà ancora dal 1' L'attaccante granata vuole interrompere il digiuno di reti che dura dal 5 novembre

In rossonero Krzysztof Piatek ha vissuto il punto più alto della sua carriera. Storia di quattro stagioni fa quando il Milan prelevò il polacco dal Genoa per la cifra record di 35 milioni di euro. A San Siro il “pistolero” ha vissuto fasi alterne, mettendo a segno 16 reti in 41 presenze. Lunedì sera Piatek tornerà da avversario nel suo ex stadio nel quale spera di ritrovare la via del gol, interrompendo un digiuno che dura dal 5 novembre dello scorso anno. Con Paulo Sousa l'attaccante polacco ha trovato continuità in termini di prestazioni, risultando importantissimo negli equilibri del reparto avanzato. Ma la speranza di Piatek è di ritrovare quanto prima anche il gol. Il portoghese anche lunedì sera a San Siro dovrebbe dargli fiducia, schierandolo come prima punta nel 3-4-2-1. Le novità principali potrebbero riguardare il ruolo di trequartista dove Dia dovrebbe affiancare Candreva, mentre sulla corsia di destra potrebbe rivedersi dal 1' Mazzocchi che, dopo l'infortunio, sta gradualmente recuperando la miglior condizione atletica.