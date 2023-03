La nuova vita dell'ex granata André Anderson, sulle orme di Taribo West Il brasiliano ha vestito 46 volte la maglia granata risultando prezioso per il ritorno in serie A

Il cambio che non ti aspetti, specialmente a 23 anni e con una carriera tutta d'avanti. La storia di André Anderson, ex granata e co-protagonista nella storica cavalcata verso la serie A, sembra aver trovato una nuova strada, apparentemente lontana dai campi di calcio. Andiamo con ordine: Anderson si è formato nelle giovanili del Santos - cantera tra le più prestigiose del mondo - per poi sbarcare, ancora giovanissimo, alla Lazio. Lotito manda il ragazzo di Maracaì a Salerno in prestito per due stagioni: prima nel 2018/2019 e poi nel 2020/2021 (anno della promozione). Anderson colleziona 46 presenze in tutto con i granata e risulta un elemento decisivo nella felice annata della promozione, grazie a 27 presenze e ben 5 reti.

Pastore a 23 anni: la nuova vita del centrocampista italo-brasiliano

È stato sicuramente il momento più alto nella carriera di Anderson che, dopo quel miracolo sportivo, non riesce a rientrare nei piani della Lazio. Sarri lo impiega in appena 4 occasioni durante la scorsa stagione e così viene mandato nuovamente in prestito, stavolta nel suo Brasile, al San Paolo. Qui si ri-scopre fortemente credente e comincia a predicare nella Chiesa Evangelica di Santos. Nonostante la sua carriera calcistica si sia momentaneamente impantanata: con il San Paolo, dall'inizio del prestito, ha visto il campo in una decina di occasioni. Poche, ma che potrebbero essere legate anche ad alcuni problemi muscolari.

André Anderson e il precedente dell'iconico Taribo West

Tanti giocatori hanno manifestato a più riprese l'importanza della fede nella loro vita. Probabilmente ci si ricorderà di Ricardo Isecson Dos Santos Leite - in arte Kaká - e la sua maglia "I belong to jesus", che mostrava dopo aver segnato un gol. Una cosa, però, è fare professione di fede, un'altra è quella di diventare un vero e proprio pastore. È questo il caso di uno dei giocatori più iconici degli anni Novanta, che hanno calcato i campi di calcio della Serie A. Parliamo di Taribo West, ex giocatore dell'Inter, che dopo il ritiro ha consacrato la sua vita a Dio diventando un pastore pentacostale. Nel caso di West, però, si tratta di una scelta operata solo dopo il ritiro dalle scene. La storia di Anderson è tutta da scrivere e, per lui, si spera che sia piena di soddisfazioni, tanto sul campo come fuori da esso.