Milan-Salernitana, luci a San Siro: Sousa vuole vivere una notte da campioni Il tecnico conferma il 3-4-2-1 e lancia dal 1' Mazzocchi, Maggiore e Dia

In uno stadio leggendario, Paulo Sousa spera di vedere all'opera una squadra di campioni. Il tecnico della Salernitana alla vigilia della trasferta in casa del Milan (in programma questa sera alle 20.45) ha provato a caricare i suoi uomini che, di fronte, troveranno una formazione galvanizzata dal passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Sousa, nel corso della settimana, si è portato dietro qualche dubbio di formazione. Alla fine, pur avendo provato a lungo il 3-5-2, l'allenatore granata dovrebbe proseguire sulla strada del 3-4-2-1. Davanti si rivedrà dal 1' Dia che, a seconda delle fasi del match, potrebbe agire o da seconda punta accanto a Piatek o da trequartista con Candreva. Sulla corsia di destra avrà una chance Mazzocchi. In mediana Maggiore dovrebbe spuntarla su Crnigoj, con Coulibaly e Bradaric che completeranno il reparto. In difesa, davanti ad Ochoa, conferme per Daniliuc, Gyomber e Pirola.

Sul fronte rossonero Pioli, che ha iniziato la sua carriera da allenatore proprio a Salerno, ha invitato il Diavolo a non sottovalutare i granata: “Dobbiamo stare attenti a controllare bene la partita contro una squadra che difende molto bene e può ripartire molto velocemente", il monito del tecnico rossonero.

MILAN-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Leao, Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Vasquez, Calabria, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Bennacer, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. Allenatore: Paulo Sousa. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Lovato, Sambia, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Crnigoj, Iervolino, Kastanos, Vilhena, Botheim, Bonazzoli, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa

ARBITRO: La Penna di Roma 1 - assistenti: Zingarelli e Di Monte – IV uomo: Perenzoni - Var: Banti - Avar: Guida