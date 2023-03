Verso Napoli-Eintracht: 300 tifosi tedeschi in stazione a Salerno La partita è vietata ai residenti a Francoforte: massima allerta per l'ordine pubblico

Resta alta l'allerta in Campania in vista del match degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Il Prefetto di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella città di Francoforte. Ma nel pomeriggio circa 300 tifosi tedeschi sono stati avvistati alla stazione di Salerno. Da lì, alle 18.30, hanno preso un treno per raggiungere il capoluogo di regione campano. Da quanto si apprende erano tutti in possesso di regolare biglietto del treno e di prenotazione in alberghi di Napoli. La permanenza a Salerno si è svolta senza alcun problema di ordine pubblico. Gli agenti della Questura di Salerno hanno monitorato la situazione, segnalando il tutto ai colleghi di Napoli che hanno, poi, accolto alla stazione di Napoli i tifosi. L'allerta, dopo i disordini dell'andata, resta comunque massima.