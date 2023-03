FOTO. Salernitana, fasciatura al braccio per Mazzocchi: da valutare l’infortunio Il calciatore lasciando l’Arechi ha provato a rassicurare i tifosi: “Non è nulla di grave”

Dovranno essere valutate nelle prossime ore le condizioni di Pasquale Mazzocchi. L'esterno e capitano della Salernitana è stato costretto a chiedere il cambio nel finale del match pareggiato contro il Bologna a causa di una botta alla spalla subita. Il calciatore napoletano ha provato a stringere i denti ma, poco dopo, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Lo staff medico della Salernitana - come dimostra la foto scattata all'esterno dello stadio Arechi - gli ha applicato una fasciatura al braccio destro per tenerlo sollevato. "Sto bene, non è nulla di grave", ha detto Mazzocchi ai tifosi che gli chiedevano delle sue condizioni, anche se il volto lasciava trapelare un po' di preoccupazione. La speranza di Paulo Sousa, chiaramente, è che non sia nulla di grave, in modo da poter sfruttare la sosta per consentire a Mazzocchi di ritrovare la miglior condizione atletica. Dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio, il calciatore sta gradualmente ritrovando confidenza con il campo, anche se lo smalto non è ancora quello dei giorni migliori. Contro il Bologna l'esterno ha avuto una buona chance per mettere a segno il raddoppio ma sotto porta è stato troppo lezioso. Per il resto Pako, fin quando è rimasto in campo, ha dato il solito contributo, sia in fase difensiva che offensiva, confermandosi una presenza importantissima nel gruppp granata.