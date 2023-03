Passione Salernitana a New York: collegamento a Granatissimi dalla Grande Mela Ad OttoChannel l'intervento di Ciro Casella e Vincenzo De Sio del club di Manhattan

La passione per i colori granata, si sa, attraversa i confini e arriva fin dall'altro lato dell'Atlantico. In occasione della puntata del 21 marzo di Granatissimi, si è stabilito un collegamento con i rappresentanti del fan club di Manhattan (New York), Ciro Casella e Vincenzo De Sio.

Casella inizia parlando di Iervolino, che "È venuto al San Matteo circa un mese fa. È stata una grande emozione, abbiamo passato una bella serata insieme e ci ha onorati della sua presenza".

Sulla partecipazione dei tifosi, Casella prosegue dicendo che "Il discorso non è su quanti soci ci siano qui, ma quante persone, anche in vacanza, ci trovino qui come punto di riferimento. Non parliamo solo di salernitani, che qui in effetti non sono molti, ma anche di turisti, di inglesi che preferiscono le piccole squadre. Ultimamente troviamo anche i messicani, grazie all'arrivo del capitano Guillermo Ochoa".

La diretta anche a colazione

Il fuso orario non spaventa i tifosi granata della Grande Mela. Casella dice che "Io non vado quando è troppo presto perché sono al caffé, ma curo la prima colazione per loro. Poi è capitato che l'anno scorso, quando ci si doveva salvare, il locale si apriva anche per quattro, cinque o otto persone". Casella prosegue che "Questo locale è anche un punto di riferimento per stare una oretta insieme. Chi per il lavoro, chi per la posizione in cui abita, vede nel club il punto di ritrovo per trovarsi insieme e stare lì. Il merito del locale è di Vincenzo De Sio e Raffaele Volpe che ci hanno lavorato e mi hanno fatto presidente solo per una gentilezza di anzianità".

I ringraziamenti del fan club verso Iervolino

Su cosa si siano detti con Iervolino. "Noi l'abbiamo ringraziato per essere presente nella città di Salerno, per averci fatto sentire ancora più protagonisti. Iervolino è presente. Questo è il succo. Lui da imprenditore e con tutto l'amore che può avere per Salerno, rimarrà sempre imprenditore". De Sio aggiunge che il presidente ha chiesto anche delle storie personali di ognuno e come si viva a New York.

Infine, il commento di Casella sulla situazione sportiva è sicuramente positivo, ringraziando Nicola per quello che ha fatto ma riconoscendo i grandi meriti di Sousa nel dare nuova linfa alla squadra.