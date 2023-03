Salernitana: Gyomber leader anche in Nazionale Attesa Crnigoj: il centrocampista non è sceso in campo contro il Kazakistan

Prezioso nel pacchetto arretrato granata, punto fermo anche in Nazionale. Norbert Gyomber vive una fase di continuità con un ruolo decisivo nella Salernitana e con la Slovacchia, priva di Milan Skriniar. Il difensore è stato impiegato dal primo minuto nella gara contro il Lussemburgo, terminata con il risultato di 0-0. Dalla linea a 3 presentata nelle ultime settimane da Paulo Sousa a quella a 4 definita dal commissario tecnico, Francesco Calzona, collaboratore tecnico di Luciano Spalletti a Napoli nella stagione 2021/2022: Gyomber è già pronto per una nuova sfida, in programma domenica alle 20.45 contro la Bosnia-Erzegovina. Da Trnava a Bratislava con il granata in campo: extra-sforzo verso il rush finale del campionato di Serie A con la Salernitana che solo dalla prossima settimana potrà davvero mettere nel mirino lo Spezia.

Fuori Crnigoj, non impiegato in Kazakistan-Slovenia

C'è attesa anche per comprendere meglio le condizioni fisiche di Domen Crnigoj. Il centrocampista ha saltato il primo impegno della Slovenia nelle qualificazioni a Euro 2024. L'ex Venezia, fermo dalla gara col Bologna, appare in recupero, ma è stato comunque tenuto fuori precauzionalmente dal ct, Matjaž Kek, per il fastidio al polpaccio destro. Slovenia vincente in Kazakistan e che domenica ospiterà San Marino a Lubiana. Si corre in nazionale nell'attesa di ritrovare il centro sportivo “Mary Rosy” per il campionato e la missione salvezza