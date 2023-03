Salernitana-Costa d'Amalfi: un nuovo gemellaggio basato su stima e amicizia Il presidente Savino ha voluto fortemente questo accordo: "Visione comune del calcio"

Poco dopo l'apertura del club "Angelo Iervolino", dedicato al fratello del patron granata Danilo Iervolino, arriva il primo gemellaggio con il Costa d'Amalfi (Eccellenza Girone B Campania). Lo annuncia proprio il neo Presidente del Costa D’Amalfi, l’imprenditore attivo nel digitale, CEO di Savino Solution, Nicola Savino. Secondo il comunicato stampa della società, il gemellaggio è frutto della stima e dell’amicizia che unisce Savino e Iervolino. "Questa è la premessa del nuovo legame sancito tra la società che milita nel campionato di eccellenza, brand sportivo di riferimento della Divina Costiera, e il Club “Angelo Iervolino” presieduto dall’avvocato Lello Ciccone e dedicato alla memoria del compianto fratello del Presidente granata. In occasione dell’apertura del club Savino ha consegnato una maglia personalizzata del Costa D’Amalfi a Danilo Iervolino".

Le parole del patron del Costa d'Amalfi: "Visione comune del mondo del calcio"

Savino spiega che “Siamo orgogliosi di questo gemellaggio, che nasce dall’amicizia con il Presidente del Club Lello Ciccone e dalla stima personale che nutro nei riguardi di Danilo Iervolino. Abbiamo una visione comune del mondo del calcio. Innovazione e digitalizzazione per rinnovare il mondo dello sport, provando a dare nuova linfa al settore un passo alla volta e senza proclami. Una sinergia sui valori che devono guidare l’impegno nel calcio: lealtà, voglia di fare rete e più valore al settore giovanile e al marketing territoriale".

Savino chiude affermando che in qualità di Presidente del Costa d’Amalfi sente la responsabilità di rappresentare un territorio riconosciuto in tutto il mondo. "Dobbiamo essere bravi a fungere da attrattori e far crescere i giovani talenti, anche attraverso partnership con altre realtà del calcio campano”.