Salernitana, Maggiore vuol tornare protagonista contro il suo passato Il centrocampista è stato una bandiera dello Spezia, prossimo avversario dei granata

Giulio Maggiore è stato uno dei colpi della campagna di rafforzamenti messa in campo in estate dalla Salernitana. Un talento che, però, in granata non è riuscito ancora a mettere in mostra tutte le sue qualità. Il 25enne, infatti, è stato frenato da due infortuni muscolari che lo hanno costretto a saltare 11 delle 27 partite di questa stagione. Paulo Sousa, dal suo arrivo, lo ha impiegato soltanto due volte, concedendogli 25 minuti nel match vinto contro il Monza ed un tempo nel pareggio di Marassi contro la Sampdoria. Maggiore ha approfittato della sosta per mettere benzina nelle gambe e ritrovare la miglior condizione atletica. Domenica, tra l'altro, tornerà per la prima volta da avversario nel suo stadio. A La Spezia il centrocampista della Salernitana è stato bandiera ed idolo della tifoseria. Genovese di nascita, con le Aquile ha disputato 188 presenze in prima squadra e 62 tra Primavera ed Under 17. Oltre 200 presenze, condite anche da 29 gol. Ricordi che rimbalzeranno nella mente e nel cuore di Maggiore non appena rimetterà piede sul prato del “Picco”. Facile immaginare che il 25enne farà di tutto per mettere in difficoltà Sousa e, magari, conquistare una maglia da titolare proprio contro il suo recente passato. La Salernitana, infatti, in questo rush finale ha bisogno anche del miglior Maggiore per chiudere quanto prima la pratica salvezza ed iniziare a raccogliere i frutti dell'investimento fatto in estate.