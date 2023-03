Lavori allo stadio Arechi: installata moquette all'ingresso della tribuna stampa Proseguono anche i lavori per la realizzazione dei tornelli in Curva Nord

In attesa di avviare il progetto per il restyling generale dello stadio Arechi, in via Allende proseguono i piccoli interventi di manutenzione dell'impianto. In giornata è stato installata una moquette sulla terrazza che dà ingresso alla sala stampa. Un intervento suggerito dal presidente della commissione Sport, Rino Avella che sta prestando grande attenzione allo stato in cui versa l'impiantistica sportiva cittadina. Nella giornata di giovedì, tra l'altro, è prevista l'audizione in commissione Sport di Luigi Mastandrea, responsabile della gestione impianti sportivi che relazionerà anche sullo stato dei lavori avviati in Curva Nord. In questi giorni, infatti, sono partiti i lavori per l'installazione dei tornelli che, una volta completata, consentirà l'utilizzo dell'intero settore. Di pari passo proseguono le interlocuzioni del Comune di Salerno con Questura e Prefettura per dislocare il settore ospiti in uno spicchio dei Distinti e riservare l'intera Curva Nord al pubblico di casa. Le autorità di pubblica sicurezza hanno dato il via libera ma serviranno prima interventi per rendere fattibile il progetto. A stretto giro è previsto un nuovo incontro in Prefettura, anche se obiettivamente la svolta potrebbe arrivare non prima del prossimo campionato.