Scudetto Napoli, il club granata di Ottaviano: «Noi festeggiammo qui la serie A» Antonio Carbone, in diretta a Granatissimi, ha parlato del tema "extra-calcistico" del momento

Tra gli ospiti della puntata di Granatissimi del 28 maggio c'è anche il presidente onorario del club Salernitana-Napoli di Ottaviano: Antonio Carbone.

Un commento rapido sulla vicenda che ha tenuto banco negli ultimi giorni, riguardante il comunicato della Curva Sud riguardo la richiesta di non festeggiare l'imminente scudetto del Napoli. «Per quanto riguarda il comunicato degli ultras non abbiamo assolutamente nulla da ridire. Lo capiamo, ma non lo condividiamo. Quando la Salernitana è salita in serie A abbiamo festeggiato nella piazza del paese di Ottaviano. Noi d'altro canto abbiamo ospitato anche altre tifoserie. Premesso che noi abbiamo occhi solo per la Salernitana, ma se il Napoli gioca così e vince, tanto di cappello».

Il club sarà presente per la partita con l'Inter ma polemizza con Lega (orario del match) e società (caro biglietti)

«Non riusciremo ad essere a La Spezia, ma saremo presenti in Tribuna Azzurra contro l'Inter, dove ci riuniamo di solito quando veniamo a Salerno». Prima di chiudere, Iannicelli chiede ad Antonio Carbone cosa ne pensa di questo anticipo decisamente particolare alle ore 17, e sulla politica del prezzo dei biglietti. Il presidente del club è sintetico: «Pessima scelta, per entrambe le cose».