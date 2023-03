Spezia-Salernitana: la preview di un match chiave, i numeri e i dati rilevanti La sfida salvezza del Picco potrebbe svoltare la stagione dell'una o dell'altra squadra

La prima sfida di campionato del mese di aprile mette di fronte Spezia e Salernitana, entrambe con più di un piede in Serie A ma che devono fare attenzione al possibile ritorno di fiamma del Verona. Gli scaligeri hanno un ritardo di oltre due partite da granata e bianconeri ma mancano ancora troppe partite per decretare sentenze. Basti pensare all'impresa dell'anno scorso della stessa Salernitana targata Nicola e Sabatini, che grazie ad un finale di campionato strepitoso riuscì a ottenere la salvezza al photofinish.

Lo Spezia viene da una sconfitta per 1-0 sul campo del lanciatissimo Sassuolo (con i neroverdi che sono arrivati ad una striscia vincente di ben quattro partite), mentre i granata hanno impattato contro il sorprendente Bologna di Thiago Motta allo Stadio Arechi in un vivace 2-2. Le due compagini sembrano arrivare con il morale alto, avendo allungato sugli scaligeri nelle ultime giornate.

La sfida tra bomber non ci sarà: un vantaggio decisivo per la Salernitana?

La Salernitana è attualmente 16esima con 27 punti, frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte. La fase offensiva rimane il fiore all'occhiello dei granata, che hanno messo a referto 31 reti in campionato (più di uno a partita), nonostante sia tra le squadre che incassa maggiormente (47 subiti, seconda peggior difesa del campionato). Alcuni numeri fanno ben sperare la Bersagliera: in primis, la squadra di Sousa non perde da quattro partite e sembra aver messo a punto la difesa. Inoltre, l'infermeria è quasi vuota - l'assenza più pesante è quella di Mazzocchi, autore dell' eurogol della vittoria all'andata - e si potrà puntare su un Boulaye Dia in stato di grazia (4 gol nelle ultime 4 partite giocate tra Salernitana e Senegal).

Per quanto riguarda la formazione di casa, i bianconeri mantengono un vantaggio ancora troppo poco rassicurante sui giallobu del Verona. Ciò nonostante, la qualità del gioco dello Spezia sembra superiore a quella delle ultime tre in classifica. Lo Spezia occupa attualmente la quartultima posizione con 24 punti totalizzati in 27 partite. La vittoria contro l'Inter è stato il vero fiore all'occhiello della nuova gestione Semplici, che ha permesso ai liguri di staccare il Verona e avvicinarsi ai granata. Poi, il passo falso contro un Sassuolo in grande spolvero. Lo Spezia non segna molto (appena 23 reti messe a segno) e concede tanto (43 gol subiti). Quello che potrebbe incidere più di ogni altra cosa, però, è la pesantissima assenza del capocanniere spezzino Nzola. Il peso specifico del forte attaccante angolano è incredibile: avendo messo a referto 12 reti e 2 assist, ha partecipato in più della metà delle marcature dello Spezia in campionato. Pesanti anche le assenze di Bastoni (2 gol e 2 assist in campionato) ed Emil Holm (1 gol e 1 assist in campionato).

Tanti precedenti tra Salernitana e Spezia, con la Bersagliera in netto vantaggio

Il primo precedente ufficiale tra Salernitana e Spezia risale a quasi un secolo fa (stagione 1938/1939). Da quel momento in poi, fino alla stagione 2017/2018, il bilancio per i granata è decisamente positivo, con 6 vittorie, 2 sconfitte e un solo pareggio.

1938/1939 Serie B Salernitana – Spezia 1 – 2 (Carella)

1948/1949 Serie B Salernitana – Spezia 4 – 1 (Catalano, Flumini, Catalano, Catalano)

1949/1950 Serie B Salernitana – Spezia 5 – 0 (Castaldo, Flumini, D’Avino, Giorgetti, D’Avino)

1950/1951 Serie B Salernitana – Spezia 2 – 1 (Scopigno, Giorgetti)

2005/2006 Serie C-1 Salernitana – Spezia 0 – 0

2010/2011 Lega Pro Salernitana – Spezia 1 – 0 (Merino)

2015/2016 Serie B Salernitana – Spezia 0 – 2

2016/2017 Serie B Salernitana – Spezia 1 – 0 (Coda)

2017/2018 Serie B Salernitana – Spezia 2 – 0 (Rodriguez, Rodriguez)